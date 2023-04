Dalla Germania: Reus verso il rinnovo col Dortmund. Accettato il netto taglio dell’ingaggio

Si va verso la fumata bianca per il rinnovo di Marco Reus con il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla Bild il trequartista, in scadenza di contratto a giugno, firmerà per un’ulteriore stagione. Reus ha deciso di accettare un sostanziale taglio d’ingaggio, passando dai 12 milioni annui che attualmente percepisce ai 7 – nella migliore delle ipotesi fa sapere il quotidiano – del nuovo accordo.

foto: Instagram Reus