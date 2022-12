Dalla Germania: pronto il rinnovo di Musiala con il Bayern Monaco

Da come riporta Bild Sport, Il Bayern Monaco è pronto a prolungare il contratto a Jamal Musiala. Nonostante l’accordo con il giocatore per i prossimi quattro anni ed aumentare nettamente lo stipendio del fenomeno, classe 2003. Il trequartista sta dimostrando a tutto il mondo il suo valore, affermandosi come un futuro campione nel mondo calcistico. Il tedesco ha già collezionato 9 gol e 6 assist con il Bayern Monaco in Bundesliga, riuscendo ad ottenere la titolarità.

Foto: Twitter Bayern