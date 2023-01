Dalla Germania (ore 15.00): Braaf vicino al Verona

L’avventura di Jayden Braaf al Borussia Dortmund non ha rispettato le aspettative. Arrivato durante la sessione estiva dal Manchester City, il talento olandese ha collezionato solo 7 presenze con la seconda squadra del BVB. E adesso per lui si possono già aprire scenari in vista della prossima sessione di mercato. Stando quanto riportato intorno alle 15 da Kicker, l’entourage del calciatore è già alla ricerca della prossima destinazione e, tra le maggiori indiziati spunta una destinazione italiana: l’Hellas Verona. Gli scaligeri, infatti, si sarebbero già fatti avanti per il centravanti olandese che è già transitato in Italia nel 2021 con la maglia dell’Udinese.

Foto: sito ufficiale Borussia Dortmund