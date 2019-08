Dalla Germania: Lipsia, ultimatum a Werner per il rinnovo

Secondo quanto riferito da SportBild, il Lipsia avrebbe dato un ultimatum a Timo Werner per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2020. L’attaccante classe 1996 interessa a Roma e Napoli, ma anche il Bayern Monaco pensa a lui. Nelle sue preferenze ci sono i bavaresi, anche se fino ad ora non hanno presentato offerte ufficiali. Il Lipsia ci sta provando da gennaio, ma se non dovesse arrivare la firma in tempi brevi, la punta potrebbe essere messa fuori dal progetto tecnico.

Foto: SportBild