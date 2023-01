Dalla Germania: la Juve si muove per Henrichs

Alcune fonti tedesche, compresa Sky Deutschland, accostano il nome di Benjamin Henrichs alla Juventus. Infatti – si legge -, il club bianconero ha chiesto informazioni per il difensore classe ’97 in forza al Lipsia. Il direttore sportivo dei tedeschi, Eberl, preme per la permanenza del suo giocatore, la trattativa non è semplice, ma la Juventus potrebbe affondare il colpo quando formalizzerà l’uscita di Weston McKennie al Leeds. Classe ’97, Henrichs è un esterno che può giocare su entrambe le fasce. Ha un passato anche da centrocampista, certe volte anche avanzato. Fa il suo esordio in Bundesliga nel 2016, quando Roger Schmidt lo prova prima da trequartista nell’esordio al Westfalenstadion, contro il Borussia Dortmund, e poi lo lancia come terzino sinistro. Dopo la parentesi al Leverkusen, passa al Monaco prima di tornare in Bundesliga con la maglia del Lipsia.

Foto: Henrichs Instagram