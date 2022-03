Dalla Germania: la Juve monitora Akanji in alternativa a Rudiger

La prossima sessione di calciomercato la Juve comprerà un nuovo centrale difensivo, vista l’età ormai in là di Chiellini e Bonucci. Se il primo obiettivo è Tony Rudiger del Chelsea, che a giugno resterà svincolato, dalla Germania evidenziano come il piano B sarebbe quello di Manuel Akanji. La Bild, infatti, scrive che i bianconeri avrebbero quindi messo gli occhi sul centrale del Borussia Dortmund che, in scadenza di contratto con il club giallonero nel 2023, avrebbe rifiutato il rinnovo. In caso di mancato rinnovo di Akanji i tedeschi, pur di non perdere a parametro zero il prossimo anno, potrebbero lasciarlo partire già al termine di questa stagione per una cifra di circa 30 milioni di euro.

FOTO: Kicker