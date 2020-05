Dalla Germania: la Bundesliga torna in campo, si riparte nella seconda metà di maggio

La Bundesliga si appresta a tornare in campo. Secondo le informazioni raccolte dalla stampa locale (in particolare la Bild, notizia confermata anche dall’agenzia Reuters), il Governo tedesco ha dato il via libera al massimo campionato, che potrà tornare in campo nella seconda metà di maggio. La data esatta sarà scelta dai dirigenti della Bundesliga, a breve arriverà anche l’annuncio ufficiale.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco