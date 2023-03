Dalla Germania: Joachim Low nuovo nome per la panchina del Brasile

Potrebbe iniziare una nuova avventura per Joachim Low sulla panchina di una Nazionale. Secondo le ultime informazioni riportate dalla Bild, dopo le idee Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, il tecnico tedesco è un nome nuovo per la panchina della Seleçao. Il 63enne, che ha vinto la Coppa del Mondo 2014 alla guida della Germania, eliminando proprio con lo storico 7-1 i verdeoro, è libero da giugno 2021, dopo aver lasciato la guida dei tedeschi in seguito alla sconfitta all’Europeo contro l’Inghilterra. La decisione finale spetta alla CBF.

Foto: OptaFranz