Jérôme Boateng lascerà il Lione il prossimo 30 giugno. Come riporta Sport Bild, il 34enne difensore tedesco non ha convinto il club francese, che vuole liberarsi di uno stipendio molto alto. Boateng si era unito al club francese durante la sessione estiva e in questa stagione di Ligue 1, l’ex giocatore del Bayern Monaco ha racimolato solo 4 presenze.

Foto: Twitter Lione