Isco è sempre più vicino all’Union Berlino. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il trequartista spagnolo è pronto a trasferirsi in Germania, dopo l’esperienza al Siviglia. Isco – si legge -, è già atteso in Germania nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e firmare con la sua nuova squadra.

Foto: Twitter Siviglia