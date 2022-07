Dalla Germania: il Wolfsburg avanza per Svanberg. Trattativa in corso

Il Wolfsburg avanza per Mattias Svanberg: il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il club tedesco è la prima opzione per sostituire Schlager, il quale si è appena trasferito al Lipsia. Il Bologna chiede 10 milioni per il cartellino dello svedese, la trattativa è in corso.

Foto: Svanberg Instagram personale