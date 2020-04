Il Paris Saint-Germain si muove sul mercato. Il club francese, come anticipato dai colleghi tedeschi di Sky Sports DE, negli ultimissimi giorni sarebbe uscito allo scoperto per Nordi Mukiele, terzino destro classe ’97 in scadenza nel 2023 con il Lipsia. Un profilo che piace non poco a Leonardo e a Tuchel, pronti a dare l’assalto in vista della prossima sessione di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia