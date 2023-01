Dalla Germania: il Lecce su Mathis Bruns, difensore centrale 2004

Come ha riportato la Bild alle 8:17, il Lecce ha messo nel mirino il giovane difensore Mathis Bruns. Diciottenne, classe 2004, dell’Union Berlin. Il centrale difensivo gioca con le selezioni giovanili della squadra tedesca e non ha ancora trovato l’esordio in prima squadra. Secondo quanto affermato dalla fonte tedesca, il club salentino vorrebbe assicurarsi il calciatore in prestito con opzione d’acquisto già nel corso dell’attuale sessione di calciomercato.

Foto: Instagram ufficiale Bruns