Dalla Germania: il Bayern rinuncia definitivamente a Sané

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco ha deciso di ritirarsi dalla trattativa per Leroy Sané. Il club bavarese considera troppo alta la richiesta da parte del Manchester City, e il fatto che l’esterno prenderà parte al ritiro in Asia dei campioni d’Inghilterra allontana ulteriormente il giocatore tedesco, che inoltre non ha mai espresso la volontà di lasciare il City, passo che semplificherebbe la trattativa. A questo punto, sempre secondo Sky Sport Germania, il Bayern proverà a prendere come sostituto uno tra Hudson-Odoi e Yannick Carrasco. Nel primo caso, però, è stato lo stesso Frank Lampard, tecnico del Chelsea, a blindare il giocatore, mentre il belga, attualmente al Dalian Yifang, interessa anche all’Arsenal.

Foto The National