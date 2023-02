Dalla Germania, il Bayern multa Neuer per l’infortunio sugli sci

Come riporta Sport Bild, ci sarebbe stata una tregue tra il Bayern Monaco e Manuel Neuer dopo le recenti dichiarazioni del portiere tedesco e la minaccia del club di togliergli la fascia da capitano. L’incontro è stato voluto dal club per porre fine alla querelle che si era generata nell’ultimo periodo; ma come riporta sempre la Bild, lo stesso Bayern avrebbe deciso di infliggere a Neuer una multa salatissima per l’infortunio sugli sci che lo terrà lontano dai almeno fino a fine stagione: al portiere gli verranno decurtati 1,6 milioni dallo stipendio.

Foto: Instagram personale