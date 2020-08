Dalla Germania: il Bayer su Schick per sostituire Havertz

E’ Patrik Schick il sostituto individuato dal Bayer vista la cessione di Havertz sempre più vicino al Chelsea di Lampard. Come raccolto nel primo pomeriggio di oggi dalla Bild, i tedeschi sono pronti a parlare con la Roma (proprietaria del cartellino) per portare il 24enne ceco al Leverkusen che in questa stagione ha indossato la maglia del Lipsia.

Foto: twitter Lipsia