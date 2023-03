Dalla Germania: il Barcellona vuole Wirtz

Il Barcellona ha puntato il giovane trequartista tedesco Florian Wirtz. Il diciannovenne, classe 2003, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2027 con il Bayer Leverkusen. Non sarà facile strappare il promettente calciatore offensivo ai Die Aspirin, ma diverse fonti tedesche affermano che i blaugrana sono pronti a provarci. Secondo Sky Sport Germania, il club spagnolo ha già contattato sia il padre che l’agente di Wirtz per sondare la disponibilità.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen