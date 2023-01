Dalla Germania: Haller punta al rientro. La data cerchiata in rosso è quella del 22 gennaio

Come riporta la Bild, Sebastien Haller, attaccante ivoriano del Borussia Dortmund, è pronto al rientro dopo i problemi di salute. Il giocatore è fermo dall’estate a causa di un tumore al testicolo che l’ha costretto a una doppia operazione chirurgica.

Il giocatore si sta allenando, presto lo farà anche in gruppo e punta al rientro, con una data precisa cerchiata in rosso sul calendario, ovvero il match contro l’Augsburg del 22 gennaio, quando la Bundesliga riaprirà i battenti dopo la lunga sosta invernale.

Sarebbe sicuramente una bella storia, dopo i gravi problemi di salute avuti.

Foto: twitter Borussia