Dalla Germania: Glasner può sostituire Ancelotti al Real Madrid

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti potrebbero separarsi a fine stagione, tutto dipenderà dalla seconda parte di stagione. Servirà qualche successo al tecnico italiano affinché non venga sostituito alla guida dei blancos. In Germania, la Bild, avvicina il nome di Oliver Glasner come sostituto. L’allenatore austriaco, attuale tecnico dell’Eintracht Francoforte, non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del club tedesco per guardarsi intorno. La stessa fonte ribadisce che Glasner è finito nel mirino del Tottenham per il post Antonio Conte.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht Francoforte