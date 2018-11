Dalla Germania: Dortmund al lavoro per riscattare Hakimi. Il Real Madrid…

Achraf Hakimi ha convinto il Borussia Dortmund al punto che il club giallonero sarebbe già al lavoro per riscattare il cartellino del terzino attualmente in prestito dal Real Madrid. Il classe ’98 di origini marocchine ha disputato 11 presenze stagionali, diventando un elemento importante nello scacchiere di Favre. Ecco perché il Dortmund ha già avviato i contatti per acquistarlo a titolo definitivo, come conferma il CEO del club tedesco, Hans-Joachim Watzke: “Proveremo a riscattare Hakimi, così come abbiamo fatto per Paco Alcacer. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta”. Il Real Madrid, però, avrà l’ultima parola.

Foto: sito ufficiale Borussia Dortmund