Dalla Germania: CR7 chiama James Rodriguez alla Juventus

Un riscatto da 42 milioni che difficilmente sarà esercitato dal Bayern Monaco e così James Rodriguez potrebbe tornare momentaneamente al Real Madrid. Zinedine Zidane però non è deciso a puntare sul colombiano allora ecco che il futuro diventa un’incognita. Nei giorni scorsi dalla Spagna si parlava di un ‘sì’ del giocatore a Carlo Ancelotti per un trasferimento al Napoli. Una trattativa che però ci è risultata subito molto difficile e ora nuovi rumors arrivano dalla Germania; la Bild afferma che Cristiano Ronaldo si sia mosso in prima persona per portare James alla Juventus. Secondo l’autorevole quotidiano tedesco l’operazione potrebbe essere facilitata da Jorge Mendes, agente di CR7 ma anche del colombiano.

Foto: Bild