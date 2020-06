Dalla Germania: Cordoba oggetto del desiderio per diversi club europei

Già 12 gol in questa stagione, Jhon Cordoba (contratto fino al 2021), attualmente in forza al Colonia, ha giocato fino a oggi la sua migliore stagione in Bundesliga.

Per settimane, riporta Bild, i dirigenti del suo attuale club hanno tentato di trovare l’accordo per il prolungamento del contratto, mai però formalizzato nonostante le sensazioni positive percepite da ambo le parti. Adesso il calciatore è finito nel mirino di alcuni club europei, ed il rinnovo non è più così scontato.

“Jhon sta giocando una grande stagione. Per molto tempo siamo rimasti l’unico campionato in attività, e questo ha fatto si che i nostri giocatori venissero messi in una sorta di vetrina.” Dichiara Horst Heldt, patron del Colonia.

Foto: Twitter ufficiale Colonia