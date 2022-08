Dalla Germania: contatti tra Maldini e N’Dicka. La richiesta dell’Eintracht

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da regalare a mister Pioli dopo l’addio di Romagnoli. Secondo quanto riportato dalla Bild, Paolo Maldini avrebbe avuto una videochiamata con Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. I rossoneri non si sono ancora mossi ufficialmente, infatti – si legge – che non è stata ancora recapitata nessun offerta ufficiale al club tedesco. La valutazione del calciatore, per l’Eintracht, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Foto: Twitter Eintracht