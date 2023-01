Il Bayern Monaco ha praticamente chiuso per l’acquisto di Joao Cancelo. L’esterno portoghese approderà alla corte di Nagelsmann in prestito dal Manchester City fino a giugno. Come riporta la Bild, Cancelo ha raggiunto Monaco di Baviera nel pomeriggio e sta svolgendo la tradizionali visite mediche di rito prima della firma e dell’annuncio da parte del Bayern.