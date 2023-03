Dalla Germania: Borussia Dortmund, il sostituto di Bellingham può arrivare da Guardiola

Il Borussia Dortmund sembra ormai rassegnato all’idea di perdere Jude Bellingham. Il centrocampista inglese è, infatti, conteso dai maggiori top club europei che sono disposti a darsi battaglia a suon di milioni di euro. Il classe 2003 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Secondo quanto riporta la Bild in Germania, i gialloneri hanno già trovato un giovane talento per sostituire il diciannovenne: si tratta di Shea Charles. Classe 2003 del Manchester City, il diciannovenne è capitano della formazione inglese U21 che disputa la Premier League 2 (campionato riserve). Il centrocampista può già vantare sette presenze con la Nazionale maggiore dell’Irlanda del Nord. Il calciatore, nonostante un contratto fino al 2027 con i Cityzens, potrebbe spingere per l’addio consapevole di non rientrare nei piani di Pep Guardiola. Non ha mai giocato con la prima squadra.

Foto: Instagram Bellingham