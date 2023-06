Dalla Germania: Borussia Dortmund, Gallagher prima scelta per rimpiazzare Bellingham

Jude Bellingham si è accasato al Real Madrid. E adesso il Borussia Dortmund è alla ricerca del suo erede. Stando quanto riportato da Bild, i tedeschi avrebbero già individuato il successore del centrocampista inglese: si tratta di Conor Gallagher, centrocampista centrale del Chelsea. Il 23enne non è incedibile per i Blues e, al momento, è la prima scelta per rimpiazzare Bellingham.

Foto: Instagram Gallagher