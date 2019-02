Dalla Germania: Bayern-Werner, il Lipsia chiede 60 milioni. Ma…

Il Bayern Monaco ha intenzione di chiudere l’operazione Timo Werner a stretto giro di posta. Nelle scorse ore, come vi abbiamo riferito, il club bavarese ha accelerato per l’attaccante classe ’96 in vista dell’estate, al punto da aver raggiunto un accordo totale con lo specialista del Lipsia sulla base di un ingaggio da 6,5 milioni all’anno. Ora vanno trovare tutte le intese con il Lipsia: secondo quanto riporta la Bild, il club della Red Bull avrebbe chiesto 60 milioni di euro per il cartellino di Werner. Occhio, però, perché il contratto in scadenza nel 2020 potrebbe essere un’arma in più per il Bayern.

Foto: sito ufficiale Bundesliga