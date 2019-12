Dalla Germania: Bayern, pronto l’assalto a Tetê dello Shakhtar

Il Bayern Monaco cerca un esterno offensivo in vista del mercato di gennaio, a maggior ragione considerati i numerosi infortuni di Coman. La prima scelta del club bavarese resta sempre Leroy Sané del Manchester City, ma negli ultimissimi giorni si è fatto largo un nuovo nome: si tratta di Mateus Cardoso Lemos Martins, meglio conosciuto come Tetê. Il duttile centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk piace non poco al Bayern che – stando ai media brasiliani e tedeschi – sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta vicina ai 50 milioni di euro per convincere la società ucraina a lasciarlo partire.

Foto: sito ufficiale Shakhtar