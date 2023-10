Dalla Germania: Bayern, per la difesa si pesca dagli svincolati. Tornerà Jerome Boateng

Come riporta la Bild, il Bayern Monaco pesca dal mercato degli svincolati: si tratta di un ritorno in Baviera per l’ex, Jerome Boateng. Il 35enne difensore tedesco torna a vestire la casacca del club campione di Germania con la squadra allenata da Thomas Tuchel che nelle prossime ore annuncerà il sostituto di Benjamin Pavard. Contratto fino al termine della stagione per il centrale classe ’88 nato a Berlino.

Foto: sito Bundesliga