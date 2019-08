Dalla Germania: Bayern, per il centrocampo si monitora Cuisance del Gladbach

Il Bayern Monaco cerca un centrocampista per completare la propria rosa. Secondo quanto riferisce Sport Bild, i bavaresi starebbero monitorando con attenzione Michael Cuisance, centrocampista francese classe 1999 del Borussia Moenchegladbach. Un profilo che piace non poco al Bayern, che nelle prossime settimane potrebbe bussare alla porta del Gladbach per Cuisance.

Foto: Bild