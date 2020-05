Dalla Germania: Bayern, no al riscatto di Odriozola. E il Siviglia contatta il Real

Il Bayern Monaco non riscatterà Alvaro Odriozola. E’ quanto rivelato nelle scorse ore dall’emittente tedesca Sport1, che annuncia come il laterale classe 1995 al termine della stagione farà ritorno al Real Madrid. Intanto, dalla Spagna rimbalzano altri rumors: il Siviglia di Monchi avrebbe già contattato le Merengues per assicurarsi le prestazioni dello stesso Odriozola, individuato dal club andaluso come il rinforzo ideale per le corsie esterne in vista del prossimo campionato.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco