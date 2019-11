Dalla Germania: Bayern, Kovac a rischio dopo il tonfo con l’Eintracht

Ore calde queste in casa Bayern Monaco, la sconfitta di ieri rimediata sul campo dell’Eintracht Francoforte per 5-1 è troppo pesante per essere archiviata dopo un solo giorno. Non a caso in Germania sono sicuri e Niko Kovac è a rischio esonero. Il tecnico croato è sempre stato al centro di numerose voci, ma finora i risultati consolidavano la sua posizione. L’ultimo tonfo, però, ha fatto tornare il malumore generale e per la stampa tedesca la dirigenza bavare sta meditando il cambio in panchina. Intanto, attraverso l’account ufficiale Twitter, il Bayern ha reso noto che “Dopo la sconfitta di Francoforte, è stata presa la decisione a breve termine di non allenarsi domani in pubblico. Chiediamo a tutti i tifosi di capire”.

Foto: Bayern Monaco Twitter