Dalla Germania: Bayern al lavoro per blindare il canadese Davies

Il Bayern Monaco viaggia ormai a gonfie vele sia in Bundesliga che in Champions League, a dimostrazione che la cura Flick funziona. Intanto, secondo la Bild, la dirigenza del club monegasco è al lavoro per blindare il giovanissimo Alphonso Davies. Il talentuoso esterno offensivo canadese, prelevato nel 2018 dal Vancouver Whitecaps, ultimamente è stato impiegato anche come terzino sinistro con ottimi riscontri sul campo. Il contratto del 19enne andrà in scadenza nel 2023, ma il Bayern è pronto a rinnovarlo per evitare sorprese in futuro.