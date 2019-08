Bas Dost molto presto dovrebbe lasciare il Portogallo per approdare all’Eintracht Francoforte. Le parti, secondo quanto scrivono i principali portali tedeschi, sono vicine e nelle prossime ore verranno limati gli ultimi dettagli. Lo Sporting, però, non ha ancora dato il via libera per la cessione del centravanti olandese.

Foto: Sun