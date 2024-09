Dalla Germania: 148 milioni pagati dal Barca al Dortmund in 7 anni per l’acquisto di Dembelé

Uno dei giocatori più promettenti nel panorama calcistico degli ultimi 10 anni ma, forse, anche uno dei meno compresi, uno di quelli che ha fatto sempre un po’ fatica a mostrare tutto il suo vero potenziale è Ousmane Dembélé. Esterno offensivo rapido, dotato nel dribbling e nella tecnica individuale, abile con entrambi i piedi, tiro compreso (sa calciare la palla con potenza), può svariare a supporto delle punte e, all’occorrenza, giocare anche come trequartista. Nell’estate del 2017 il Barcellona spese un patrimonio per acquistarlo dal Dortmund, puntando molto sul suo talento, che però non è mai sbocciato, a tal punto che nel 2023 i blaugrana l’hanno venduto al PSG per 50 milioni di euro. Nell’edizione odierna il quotidiano tedesco Bild svela un dettaglio, non di poco conto: dopo 7 anni dal suo acquisto, soltanto ora il Barcellona ha finito di pagare Dembélé. Dopo aver segnato un altro gol in Nazionale, che ha fatto scattare un ulteriore bonus presente nel contratto, l’esterno francese è arrivato a costare 148 milioni di euro, scrive Bild.

Foto: Twitter PSG