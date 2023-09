DALLA GENERATION FOOT AL RECORD IN NAZIONALE: AMARA DIOUF, LA PEPITA SENEGALESE SULLE ORME DI MANÈ

È la settimana dei debuttanti. Dopo Lamine Yamal, capace di esordire con la Spagna a 16 anni e 57 giorni, prendendosi il record che spettava al compagno di squadra Gavi: il weekend delle nazionali ci ha regalato un’altra impresa di precocità. Si tratta di Amara Diouf, la nuova pepita del Senegal.

Nato a Pikine il 7 giugno 2008, ha collezionato il primo gettone con la maglia dei ‘Leoni della Teranga’ in occasione del match di qualificazione alla Coppa d’Africa pareggiato contro il Ruanda. Diouf è subentrato al minuto 71 al posto di Sabaly, mettendo a segno il primato di giocatore più giovane a disputare una partita tra le fila del Senegal e non solo. Infatti con il debutto arrivato a soli 15 anni e 94 giorni, Diouf è il calciatore più giovane ad aver giocato una partita in Nazionale, battendo il precedente primato di Odegaard.

Diouf è il classico giocatore in grado di spaziare su tutto il fronte dell’attacco. Amante del dribbling, tra i maggiori punti di forza troviamo la tecnica di base e il controllo del pallone, oltre alla velocità che lo rende una spina nel fianco per i difensori avversari.

Diouf milita nella Generation Foot, ovvero la celebre accademia senegalese che in passato vide crescere Papiss Cissé, Ismaila Sarr e, soprattutto, Sadio Mané. Proprio un confronto con l’attaccante dell’Al-Nassr è stato avanzato da Talla Fall, direttore del marketing e membro fondatore di Generation Foot: “Se continua così, Diouf raggiungerà il livello di Mané. Da solo, Sadio ha fatto la differenza qui da noi, consentendoci quasi di conquistare la promozione prima della partenza verso Metz. Amara è dello stesso calibro, è ancora più esigente con se stesso. Sadio è più altruista, lui è più goleador“.

Amara Diouf è oggi una delle migliori promesse della Generation Foot, ma avrebbe potuto essere una pepita della scuola calcio rivale, la Diambars, se solo non fosse stato scartato perché troppo piccolo. Una palla al balzo colta grazie ai 9 goal realizzati al torneo Danone Foot in Francia nel 2017, biglietto da visita che ha fatto innamorare di Diouf i dirigenti della Generation Foot.

Ieri l’esordio in Nazionale: “Una prima di molte presenze per il giovane, che ha sicuramente impressionato in una Senegal costellato di stelle, atteso in Costa d’Avorio come campione in carica della Coppa d’Africa” ha dichiarato la CAF con un comunicato. E adesso Amara Diouf dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Foto: Amara Diouf Instagram