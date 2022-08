Dalla Francia: Zidane prossimo ct della Nazionale. Dechamps: “Il posto non è libero”

In Francia si continua a parlare di un cambio all’interno dello staff della Nazionale. In particolare, si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero Zinedine Zidane al posto di Dechamps sulla panchina della Francia. L’attuale ct, tuttavia, non ha alcuna intenzione di mollare e, a chi continua a chiamarlo in causa sull’argomento, ha replicato stizzito. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Le Parisien: “Oggi il posto non è libero poiché lo occupo con il mio staff. Poi ognuno ha la libertà di dire cosa vuole e come vuole, non mi interessa. Vogliamo vincere il Mondiale, tutto ciò che va contro questo obiettivo comunque non è necessariamente un bene”.

Foto: Sito Real Madrid