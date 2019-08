Dalla Francia: Wolverhampton, trattativa per l’ex Juve Lemina

Il Wolverhampton, dopo aver piazzato il colpo Patrick Cutrone in attacco, è intenzionato a rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferisce Footmercato, il nome in cima alla lista dei Wolves è Mario Lemina, classe 1993 nazionale gabonese in passato in Italia con la maglia della Juventus. Il club gestito anche dal potente agente Jorge Mendes ha avviato la trattativa con il Southampton e conta di chiudere l’affare a stretto giro di posta per sbaragliare la concorrenza del Saint-Etienne.

Foto: Lemina Twitter personale