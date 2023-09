Dalla Francia: un calciatore del Nizza minaccia il suicidio su un viadotto dell’autostrada

Sono momenti di forte apprensione in Francia per ciò che sta accadendo sul viadotto Magnan. Come riportato da RMC Sport, un calciatore del Nizza sta minacciando il suicidio: dovrebbe trattarsi di Alexis Beka Beka, che si è fermato su una corsia di emergenza con l’intenzione di saltare nel vuoto. In corso le trattative delle forze dell’ordine, con il club francese che ha mandato il suo psicologo per negoziare.

Foto: logo Nizza