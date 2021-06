Dalla Francia: Umtiti non rientra nei piani del Barcellona. C’è il Marsiglia

Secondo quanto stanno riportando diversi media francesi principali e riportate anche dai maggiori quotidiani spagnoli, l’avventura di Umtiti al Barcellona potrebbe finire già questa estate. Il difensore non rientrerebbe nei piani del club che dopo aver preso Eric Garcia potrebbe lasciare partire Umtiti. Per il difensore si sta muovendo il Marsiglia che vorrebbe riportarlo in Francia.

Foto: Twitter personale