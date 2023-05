Dalla Francia: sondaggio di Guardiola per Neymar

La situazione di Neymar al PSG vede il brasiliano sempre più lontano dal Parco dei principi. Il suo contratto è stato prolungato fino al 2027 ma non è esclusa una sua cessione nella prossima finestra di mercato, dopo un’altra stagione da dimenticare. Diversi club di Premier League sembrano aver già cercato dei contatti con l’entourage dell’asso brasiliano. Il Manchester United per esempio, starebbe cercando di sfruttare la mediazione di Casemiro, compagno di Nazionale di ‘O Ney. L’Equipe lancia però l’indiscrezione secondo la quale Neymar avrebbe ricevuto una chiamata direttamente da Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City, finalista di Champions League e campione d’Inghilterra, avrebbe sondato le intenzioni del brasiliano e il suo stato d’animo. Poche le possibilità di vedere Neymar in maglia City dove la concorrenza per un posto da titolare sarebbe ben più agguerrita rispetto al PSG.

Foto: Instagram Neymar