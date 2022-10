Dalla Francia sicuri: Kanté salterà i Mondiali

N’Golo Kanté non ce la farà a recuperare per i Mondiali. E’ quamto riporta L’Equipe, che afferma come il centrocampista del Chelsea, alle prese con un problema muscolare alla coscia, non riuscirà a recuperare in tempo per la manifestazione in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Il centrocampista della Francia e del Chelsea ha avuto una ricaduta la scorsa settimana nel corso di un allenamento e, dopo un nuovo esame, pare costretto a rinunciare alla Coppa del Mondo. L’ex giocatore del Leicester ha già saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, un infortunio che il Chelsea sta pagando a caro prezzo.

Foto: twitter Chelsea