Attualmente in Francia con il Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon potrebbe non rinnovare con il club parigino: secondo alcune indiscrezioni francesi stando riportate anche da L’Equipe, il portiere ex Juve potrebbe pagare la volontà dei vertici del club di rinnovare la rosa con giocatori giovani. Oltre a lui potrebbero finire al centro di questa ‘rivoluzione’ anche Dani Alves, Thiago Silva e Cavani.

Foto: Twitter ufficiale PSG