Potrebbe durare solamente un anno l’avventura in Inghilterra di Jean-Michael Seri. Il centrocampista ex Nizza è arrivato in estate al Fulham ma la retrocessione, inaspettata, del club potrebbe cambiare il futuro dell’ivoriano. Secondo quanto riporta L’Equipe il classe ’91 è corteggiato dal Galatasaray. Seri ha un contratto con i Cottagers fino al giugno 2022.

Foto: standard.co.uk