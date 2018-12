Dalla Francia: Roma, occhi su Mendy del Lione. Il Barça…

Si allunga la lista di pretendenti per Ferland Mendy, terzino sinistro classe 1995 di proprietà del Lione. L’esterno francese, secondo quanto rivelano i colleghi di TeleFoot, avrebbe attirato le attenzioni di numerosi club europei, inclusa la Roma che monitora con attenzione lo sviluppo di Mendy. Occhio, però, perché sulle tracce del laterale c’è anche il Barcellona, che lo ha individuato come possibile alternativa a Jordi Alba sulla corsia mancina in vista della prossima stagione.

Foto: Mundo Deportivo