Dalla Francia: PSG, occhi su Youcef Atal del Nizza

Nuove indiscrezioni provenienti dalla Francia chiamano in causa il Paris Saint Germain. Infatti, secondo quanto riferisce Le10Sport, il club parigino sta preparando un’importante offerta per Youcef Atal. Il terzino classe 1996 rappresenterebbe l’alternativa ideale dopo l’addio di Dani Alves. Il prezzo del cartellino di Youcef Atal è di circa 30 milioni di euro. Il club di Leonardo intende fare sul serio per il laterale algerino.

Foto: Le10Sport