Dalla Francia: PSG, contatti fitti col Chelsea per Ziyech

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca del sostituto di Pablo Sarabia, passato in questa finestra di mercato al Wolverhampton. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’ultima idea dei parigini è Hackim Ziyech, protagonista con il Marocco in Qatar e ai margini del progetto tecnico del Chelsea di Potter. Non c’è niente di concluso tra i due club, ma in queste ore i contatti sono fitti dopo che il fantasista marocchino avrebbe dato la sua preferenza a trasferirsi all’ombra della Tour Eiffel.

Foto: Instagram Ziyech