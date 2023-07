Dalla Francia: pronta un’offerta dell’Al Nassr da 43 milioni per Moussa Diaby

L’Arabia Saudita ha fame di talenti calcistici. Lo scorso inverno, l’Al Nassr ha messo a segno un colpo incredibile assicurandosi Cristiano Ronaldo, libero dopo la risoluzione del suo contratto con il Manchester United. Da quel momento e a livelli esponenziali da quest’estate i club della Pro League saudita hanno cominciato a ingaggiare sempre più nomi più o meno noti al grande pubblico. Ora il club di CR7 ha già nominato un nuovo allenatore –Luis Castro-e preso Marcelo Brozovic. Nel mirino, secondo il quotidiano francofono Foot, anche un nuovo giocatore: Moussa Diaby. Un’offerta di 38 milioni di euro più 5 milioni di bonus è pronta a essere inviata al Bayer Leverkusen per convincerli a lasciare andare il nazionale francese. L’Al Nassr vuole una nuova ala destra e sembra determinato a mettere sotto contratto l’ex PSG. Autore di 14 gol e 11 assist in 48 partite la scorsa stagione, l’esterno 24enne ha molte pretendenti, soprattutto in Premier League. L’Al-Nassr dovrà quindi riuscire a convincerlo a lasciare il calcio europeo per venire in un nuovo contesto meno prestigioso. Ma per il momento la compagine saudita dovrà vincere la resistenza del Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram Moussa Diaby