Dalla Francia: pronta un’offerta dall’Arabia di 20 milioni per Mahrez

L’Arabia Saudita sta corteggiando Riyad Mahrez. Secondo la testata francese Foot, un’offerta da parte dell’Al-Ahli atterrerà oggi sulla scrivania dei dirigenti del Manchester City. I Campioni d’Europa sotto attacco da tutte le parti. Dopo aver visto Ilkay Gündogan firmare liberamente per il Barcellona, devono lottare per stringere a sé Bernardo Silva, nel mirino del Paris Saint-Germain e dei colossi dell’Arabia Saudita. E ora di quest’ultimi è diventato un obiettivo anche Mahrez, legato al City fino al 2025. Autore di 15 gol e 13 assist nella stagione appena trascorsa, il nazionale algerino -83 presenze, 30 gol- sarebbe da diversi giorni nel mirino di Al-Ahli. Il club saudita, vuole farne la sua stella. Secondo le informazioni di Foot, il team del Medio Oriente è pronto a offrirgli un contratto quadriennale. L’offerta agli inglesi dovrebbe essere di circa 20 milioni di euro per il fantasista trentaduenne.

Foto: Instagram Mahrez