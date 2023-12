Dalla Francia: possibile separazione tra Thauvin e l’Udinese

Dodici mesi dopo il suo arrivo in Italia, Thauvin punta ancora a tornare a casa: si è parlato di una nuova tappa a Marsiglia e dell’interesse del Montpellier, ma non è da escludere una nuova esperienza. Questo è quanto riportato dal portale francese FootMercato, che vede il francese molto spento con tre gol e tre assist in 17 partite stagionali, di queste solo due da titolare. Il quotidiano francese critica anche le scelte fatte in passato dal Campione del Mondo francese, con quella stagione in Messico per trovare nuovi stimoli ma soprattutto per il ricco contratto.

In un’intervista rilasciata di recente a Canal+ Flo Thauvin ha detto: “Sono arrivato all’Udinese perché non c’era un club francese che mi contattasse. Ho parlato con un presidente della L1 e gli ho detto che per lo stipendio non sarebbe stato un problema perché amo il calcio”.

Foto: Instagram Thauvin